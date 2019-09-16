التاريخ: 15-سبتمبر-2019
77 مشاهدة
أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، أن مصر ستتعرض لأضرار في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وأشار شكري في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة خارجية كينيا مونيكا جوما، إلى أن مصر تأمل بتجاوز بعض العوائق، والتوصل لاتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر تدعم حق إثيوبيا في التنمية.
ولفت المسؤول المصري إلى أن مصر تقدم خطة متكاملة تحقق العدالة لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، مضيفاً : “نتقبل أي نقاش أو ملاحظات للتوصل لاتفاق لأنه ليس هناك أي مجال لفرض طرف إرادته على طرف آخر”.
وأعرب شكري عن أمله في أن يسهم الاجتماع الذي تستضيفه العاصمة المصرية القاهرة، الأحد، في التوصل لاتفاق وفق جدول زمني ينمي العلاقة ويحمي مصالح الشعوب الثلاثة.
وأضاف شكري: بحسب “سكاي نيوز” “تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات بعد انقطاع دام عاماً وعدة أشهر بعد أن ترك الأمر معلقاً لفترة طويلة مشيراً إلى أنه لم يتم التوصل خلال السنوات الماضية لاتفاق بين الدول الثلاث حول ملء وتخزين خزان سد النهضة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سد النهضة.. مصر تحذر : “لا مجال لفرض طرف لإرادته” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.