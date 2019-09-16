“الصحة”: سبع وفيات بسبب الكوليرا وارتفاع الإصابة إلى 80

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن العدد الكلي لحالات الإصابة بمرض الكوليرا الذي ارتفع إلى 80 حالة، منهم 7 وفيات بمنطقة قنيص بولاية النيل الأزرق، وكشفت الوزارة عن خطة لاحتواء المرض وعدم خروجه من ولاية النيل الأزرق.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، د. سليمان عبدالجبار، خلال المنبر الصحفي الدوري، في مكتبه يوم الأحد، إن المرض ظهر بمحلية الدمازين، ود الماحي، وباو، وهو مؤشر غير حميد، كاشفاً عن خطة لاحتواء المرض على مستوى الولاية لمحاصرته، وعدم خروجه من الولاية.

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وقال الوكيل: “هناك بلاغات في منطقة ود النيل بولاية سنار ومنطقة الكباشي في أمدرمان وتم أخذ العينات للفحص المعملي وأظهرت النتائج أنها إسهالات عادية”، نافياً وجود حالات للكوليرا بولاية الخرطوم.

وأضاف الوكيل بحسب الشروق – أن السودان لديه مشكلة في البنية التحتية، فكثير من المواطنين ليس لديهم مياه شرب؛ حيث إن هناك 30% يشربون مياهاً نظيفة، وأكثر من 60% من المواطنين يشربون من الحفير والكارو، وحوالي 15 مليون شخص يتبرزون في العراء، إضافة لمشكلة النفايات المتراكمة.

ولفت الوكيل إلى أن أول ظهور لمرض الكوليرا في ولاية كسلا عام 2016 وأخذ فترة تسعة أشهر لاحتوائه، وقد توفي 1300مريض بسببه.

وأشار الوكيل إلى أن الهدف من إعلان الكوليرا بالسودان المساعدة لإنقاذ المواطن، كاشفاً عن خطة عمل لكل المدارس في السودان لحصر المدارس المتضررة، للتأكد من البيئة المدرسية والنظافة وسلامة المياه والأغذية، فضلاً عن التخلص السليم من الفضلات الآدمية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)