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الجنرال يشكر لاعبي الهلال على الأداء البطولي في نيجيريا

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 15-سبتمبر-2019

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الجنرال يشكر لاعبي الهلال على الأداء البطولي في نيجيريا

قدم الكابتن صلاح محمد آدم (الجنرال) المدير الفني للهلال الشكر للاعبي الفريق عقب المجهود الكبير  الذي بذلوه في مباراة انيمبا بملعب (ابا) النيجيرية في البطولة الأفريقية.

وأشار الجنرال إلى أن نتيجة التعادل التي تحققت خارج الأرض تعتبر جيدة للغاية لكن غير كافية للعبور للمرحلة التالية من البطولة .

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وبحسب صحيفة كورة سودابية ذكر أن الإعداد لجولة الرد سينطلق منذ عصر اليوم بأداء مران في ملعب (ابا) قبل العودة للسودان..كما شكر الجنرال مجلس الإدارة الذي وفر كافة المعينات للفريق إلى جانب البعثة الإدارية التي رافقت الفريق بقيادة المهندس محمد عبداللطيف هارون.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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