التاريخ: 15-سبتمبر-2019
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قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح بجولة تفقدية اليوم لديوان الأوقاف القومية الإسلامية والإدارة العامة للحج والعمرة التقى خلالها بالأمين العام للديوان الأستاذ عمر أحمد عمر الإمام ومدير الحج والعمرة الأستاذ عمر مصطفى ومديري الإدارات والأقسام بالديوان والإدارة .
استمع الوزير خلالها إلى شرح وافٍ عن سير العمل والأداء والمشاكل والمعوقات التي تواجهها، مؤكداً قدسية العمل بتلك الشعائر الدينية وإخلاص النية لله تعالى فيها، مبيناً الدور الاقتصادي والاجتماعي بالجانب الروحي للوقف .
كما أكد مفرح بحسب سونا – ضرورة أن يلتمس المواطن البسيط مجهودات إدارة الحج والعمرة في تخفيض تكلفة الحج والعمرة وتيسير أدائها وتوسيع هامش الاستطاعة مع تجويد الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر.
ودعا خلال الزيارة غلى العمل بروح الفريق الواحد وتقديم مشروعات وقوانين عاجلة لديوان الأوقاف وإدارة الحج والعمرة مواكبة للتطورات والمتغيرات التي تشهدها الحياة العامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر في أول جولة تفقدية .. “مفرح” يطالب إداراته بالعمل بروح الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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