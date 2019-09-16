الهلال بعشرة لاعبين ينتزع تعادلاً بطعم الفوز من انيمبا

فرض الهلال التعادل السلبي على مضيفه انيمبا النيجيري مساء اليوم بملعب مدينة ابا في ذهاب المرحلة الثانية من دوري أبطال أفريقيا .

بعد أن ظل الهلال يلعب بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 20 من شوط اللعب الأول عقب طرد نجم خط وسطه المميز نزار حامد .

وبحسب صحيفة كورة سودابية قدم الأزرق عرضاً مميزاً بعد أن أدى بتكتيك فني عالي.

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إلى جانب الدفع بالتشكيلة المثالية التي كفلت للأزرق العودة بالنتيجة الايجابية التي تعتبر بطعم الفوز قبل جولة الحسم بأم درمان..ويحتاج الهلال للفوز للترقي لمرحلة المجموعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)