الهلال بعشرة لاعبين ينتزع تعادلاً بطعم الفوز من انيمبا

التاريخ: 15-سبتمبر-2019
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فرض الهلال التعادل السلبي على مضيفه انيمبا النيجيري مساء اليوم بملعب مدينة ابا في ذهاب المرحلة الثانية من دوري أبطال أفريقيا .
بعد أن ظل الهلال يلعب بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة 20 من شوط اللعب الأول عقب طرد نجم خط وسطه المميز نزار حامد .
وبحسب صحيفة كورة سودابية قدم الأزرق عرضاً مميزاً بعد أن أدى بتكتيك فني عالي.
إلى جانب الدفع بالتشكيلة المثالية التي كفلت للأزرق العودة بالنتيجة الايجابية التي تعتبر بطعم الفوز قبل جولة الحسم بأم درمان..ويحتاج الهلال للفوز للترقي لمرحلة المجموعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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