قرار سيادي بترقية وإحالة عدد من ضباط الجيش

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أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يوم الأحد، عدداً من القرارات، تم بموجبها ترقية ضباط في الرتب المختلفة للرتبة الأعلى، وإحالة آخرين إلى التقاعد.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، في بيان بحسب الشروق : “إن القرارات تأتي في إطار الإجراءات الدورية التي تتم وفقاً لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)