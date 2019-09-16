اقتصادي يطالب الحكومة الجديدة بضبط الأسواق

التاريخ: 15-سبتمبر-2019
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طالب أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، بروفيسور محمد الجاك، يوم الأحد، الحكومة الانتقالية بضبط الأسواق، مع تمكين التجار من وضع هامش ربح بنسب مئوية محددة، وأشار إلى أن سياسة التحرير التي انتهجتها الدولة منذ تسعينات القرن الماضي لا تعني فوضى الأسعار.
وذكر الجاك بحسب الشروق – أن الأسعار أضحت تخضع لأمزجة وأهواء الجشعين من التجار، دون مراعاة القوة الشرائية للمواطنين، معتبراً إطلاق حملة مقاطعة اللحوم آلية سلمية وحضارية ضد جشع التجار، بجانب دورها فى مكافحة الغلاء والانحياز ضد استغلال المواطن.
ولفت في ذات الوقت إلى أن انخفاض الطلب على أي سلعة يؤثر سلباً على قيمتها وسعرها، مما جعل المقاطعة سلاحاً فعالاً لكبح جماح الغلاء، خاصة إذا ما استخدمت بطرق رشيدة لاستهداف السلع سريعة التلف، مثل اللحوم والخضروات والفواكه، مستدركاً أن مقاطعة السلع وحدها لا تكفي، لجهة أن الغلاء أحد مظاهر الانهيار المالي الذي تشهده البلاد، مستطرداً على الحكومة الجديدة معالجة هذا الأمر فى إطار اقتصادي كلي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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