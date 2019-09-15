24 ضحية غرق مركب سياحي في أحدانهار الهند

أعلن مسؤول هندي أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأحد وفقد 12 آخرين إثر انقلاب مركب سياحي في أحد أنهار الهند في ولاية أندرا برايديش.

نقلت "رويترز" عن مسؤل في هيئة مواجهة الكوارث بولاية أندرا براديش بجنوب الهند أن ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وفقد أكثر من 12 آخرين اليوم الأحد بعد انقلاب مركب سياحي.

وكشف سانتي سواروب المدير التنفيذي في هيئة مواجهة الكوارث بولاية أندرا براديش أنه كان على متن المركب أكثر من 60 شخصا من بينهم أفراد الطاقم عندما وقع الحادث في نهر جدافاري.

وقال سواروب: "أنقذنا 27 شخصا. جهود الإنقاذ التي يبذلها المسؤولون للعثور على المفقودين مستمرة".

وأظهرت لقطات في التلفزيون المحلي المركب بعد انقلابه وبكاء الناجين وأفراد الأسر في مستشفى محلي.

ووقع حادثان كبيران انقلب خلالهما مركبان مما أدى إلى مقتل 30 شخصا في 2017 في ولايتي أوتار براديش وبيهار الشماليتين. وأدى حادث مماثل في ولاية أندرا براديش إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا في نوفمبر عام 2017، حيث غرق مركب كانت حمولته مفرطة في نهر الغانج بالقرب من باتنا عاصمة ولاية بيهار، وكان ركابه عائدين من احتفال ديني هندوسي في هذه المدينة.