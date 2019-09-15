أعلن مسؤول هندي أن ما لا يقل عن 12 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأحد وفقد 12 آخرين إثر انقلاب مركب سياحي في أحد أنهار الهند في ولاية أندرا برايديش.
نقلت "رويترز" عن مسؤل في هيئة مواجهة الكوارث بولاية أندرا براديش بجنوب الهند أن ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم وفقد أكثر من 12 آخرين اليوم الأحد بعد انقلاب مركب سياحي.
وكشف سانتي سواروب المدير التنفيذي في هيئة مواجهة الكوارث بولاية أندرا براديش أنه كان على متن المركب أكثر من 60 شخصا من بينهم أفراد الطاقم عندما وقع الحادث في نهر جدافاري.
وقال سواروب: "أنقذنا 27 شخصا. جهود الإنقاذ التي يبذلها المسؤولون للعثور على المفقودين مستمرة".
وأظهرت لقطات في التلفزيون المحلي المركب بعد انقلابه وبكاء الناجين وأفراد الأسر في مستشفى محلي.
كانت هذه تفاصيل خبر 24 ضحية غرق مركب سياحي في أحدانهار الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.