إقالة جميع رؤساء الجامعات الحكومية في السودان

كشفت وزيرة التعليم العالي السودانية، انتصار الزين صغيرون، الأحد، أن مجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، قرر في آخر اجتماعاته إقالة رؤساء الجامعات الحكومية التي يصل عددها لحوالي 40 جامعة.
وقالت ”انتصار“ عندما كانت تخاطب عاملين محتجين بإحدى الجامعات اليوم الأحد، إن القرار المتوقع إعلانه قريبًا، كان أحد مطالب ثورة ديسمبر الماضي.
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