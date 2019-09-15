الجيش الليبي يتقدم في مختلف المحاور (انفوجراف)

كأس الكونفدرالية الإفريقية ماليندي اف سي - تنزانيا x

15:15 المصري البورسعيدي - مصر الدوري الإنجليزي الممتاز واتفورد x

17:30 آرسنال بورنموث x

15:00 إيفرتون الدوري الإيطالي روما x

18:00 ساسولو هيلاس فيرونا x

20:45 ميلان Advertisements الدوري الفرنسي موناكو x

21:00 مارسيليا الدوري السعودي الحزم x

17:50 الإتفاق الفيصلي x

19:10 الفتح الدوري الألماني هوفنهايم x

15:30 فرايبورج بادربورن x

18:00 شالكه 04

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