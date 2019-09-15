الدعم السريع تسير قافلة علاجية كبرى لمناطق العودة الطوعية

سيرت قوات الدعم السريع قطاع الجنينة قافلة علاجية كبرى من نوعها شملت كل التخصصات الطبية ومساعدات أنسانية إلى مناطق العودة، منزولة، سوني، بان جديد، اب شجرة، تنجيكة، سرف جداد، والتي تضم عدد (33) الف عائد وعائدة طوعا.
وتأتي القافلة كمبادرة إنسانية ضمن برامج المسؤولية المجتمعية لقوات الدعم السريع لتترجم ما توليه القوات من أهمية كبرى لقرى العودة الطوعية. وأشار قائد ثاني قوات الدعم السريع قطاع الجنينة المقدم موسى حامد امبيلو خلال مخاطبته القافلة العلاجية بمنطقة سرف جداد الأدارية، أن القافلة تهدف إلى غرس وتعزيز وإهتمام قوات الدعم بتوفير الخدمات العلاجية للعائدين
طوعا، كإحدى المشاركات المجتمعية للقوات، بإعتبار أن الصحة ركن أساسي من أركان الحياة وأن توفير العلاج يضمن جودة الحياة، وأوضح امبيلو أن قوات الدعم السريع تولى إهمية كبرى تجاه العائدين، جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لمناطق العودة الطوعية خلال تسيير القافلة العلاجية، مؤكداً استمرار القوات في تأمين الموسم الزراعي وتقديم الخدمات لدور العبادة،
وفي مطلع الزيارة تقدم امبيلو بتوزيع أعانات نقدية استهدفت 50 من العجزة والمسنين فضلاً عن إنارة مساجد مناطق العودة بالطاقة الشمسية.
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