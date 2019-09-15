الهيئة العليا للانتخابات التونسية: نسبة المشاركة بلغت 45%

أعلن نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت 45.2% في داخل البلاد، و19.7% في الخارج.

وأضاف بافون خلال موجز صحفي عقده بعد إغلاق صناديق الاقتراع أبوابها، أن نسبة الإقبال في الانتخابات تقدمت بشكل إيجابي، واصفا إياها بـ"المقبولة".

وتشير أغلب التوقعات إلى أن نتائج الجولة الأولى ستتطلب إجراء جولة ثانية للاستحقاق الانتخابي، في ظل صعوبة حصول أي مرشح على أكثر من 50% من أصوات الناخبين.

وحسب التقديرات الأولية التي أجرتها مؤسسة ''سيغما كونساي'' بالشراكة مع إذاعة "موزاييك"، لسبر آراء ما بعد التصويت، فقد تصدر مرشحان هما الأستاذ الجامعي قيس سعيد ورجل الأعمال رئيس حزب "قلب تونس نبيل القروي المسجون حاليا، قائمة المرشحين المكونة من 24 شخصا بعد انسحاب اثنين منهم.

وحل المرشح عن حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة، وأغلقت مراكز الاقتراع، في تمام السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي.