البرهان يحيل مجموعة من ضباط الجيش للتقاعد

أصدر رئيس المجلس السيادي بالسودان، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، الأحد، قرارات بإحالة عدد من الضباط إلى التقاعد، وترقية آخرين إلى رتب أعلى.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، اطلعت عليه الأناضول.

وتأتي القرارات “في إطار الإجراءات الراتبة التي تتم وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة للمحافظة على التدرج الوظيفي والهرمية”.

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كما تأتي الخطوة بعد الإعلان عن 5 محاولات انقلابية فاشلة، كان آخرها المحاولة التي تمت في يوليو/ تموز الماضي، واعتقل فيها ضباط كبار بالجيش، بتهمة “التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم”.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطسالماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.