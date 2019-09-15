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دقلو يطلع على أنشطة اتحاد المهن الموسيقية

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ابراهيم 0 تبليغ

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التاريخ: 15-سبتمبر-2019

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دقلو يطلع على أنشطة اتحاد المهن الموسيقية

أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو على أنشطة اتحاد المهن الموسيقية .

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جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأحد  وفد اتحاد المهن الموسيقية برئاسة الدكتور عبدالقادر سالم وأمن وفد الاتحاد على جهود قوات الدعم السريع لتحقيق السلام وبسطه في ولاية البحر الأحمر .

وأشار الأمين العام لاتحاد المهن الموسيقية الأستاذ سيف الجامعة بحسب سونا –  إلى المبادرة القومية السودانية التي أطلقها الاتحاد والتي تهدف إلى مشاركة أهل الفن في القضايا الوطنية وإحداث نقلة تجاه تحقيق السلام الشامل في البلاد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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