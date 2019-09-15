حمدوك يزور مصر وفرنسا

التاريخ: 15-سبتمبر-2019 فى : أخبار 25 مشاهدة Advertisements علمت وكالة السودان للأنباء أن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء سيزور كلا من مصر وفرنسا قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم . وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء إلى جوبا الخميس الماضي، كما تلقى سيادته دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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