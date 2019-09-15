الدوري الإنجليزي: بورنموث وعقدة الأحد.. مساهمة أوباميانغ

تعرض بورنموث للهزيمة في جميع المواجهات الثلاثة التي خاضها في يوم الأحد في هذا العام بينما ساهم بيير إيمريك أوباميانغ في 44 هدفًا لصالح ارسنال منذ انضمامه إلى الفريق في فبراير/شباط 2018 ولا يتخطاه في هذه الفترة إلا محمد صلاح الذي ساهم في 52 هدفًا.

سيكون محبو الكرة الإنجليزية على موعد مع بعض المباريات القوية في الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي حيث يستضيف بورنموث خصمه إيفرتون، بينما يحل ارسنال ضيفًا ثقيلاً على واتفورد.

تجنب بورنموث الهزيمة في جميع المواجهات الأربعة التي خاضها على ملعبه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي وهذه السلسلة الأفضل للفريق مناصفة مع ليستر سيتي.

وبحسب يوروسبورت حافظ إيفرتون على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط ضمن آخر 8 مواجهات خاضها أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، بينما فشل التوفيز في تسجيل أي هدف في لقاء واحد من هذه المباريات.

لم يتعرض بورنموث للهزيمة في 3 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي منذ ديسمبر/كانون الثاني 2018 حين خسر في 4 مواجهات متتالية.

تعرض ماركو سيلفا للهزيمة أمام 22 ضمن 26 خصم واجهه في البريميرليغ ولكن بورنموث ضمن الفرق التي لم يتعرض أمامها لأي هزيمة على الإطلاق.

لم يتعرض إيفرتون لأي هزيمة في جميع المباريات التي خاضها في يوم الأحد في البريميرليغ في عام 2019 وذلك من 7 مباريات لعبها، بينما تعرض بورنموث للهزيمة في جميع المواجهات الثلاثة التي خاضها في يوم الأحد في هذا العام.

صنع مويس كين هدف ريشارليسون الأول أمام ولفرهامبتون وبإمكان الإيطالي أن يكون أول مراهق يصنع أهدافًا في مباراتين متتاليتين لصالح إيفرتون في البريميرليغ منذ فرانسيس جيفير في أبريل/نيسان 1999.

حقق ارسنال الفوز في آخر 3 مواجهات خاضها أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي، محافظًا على نظافة شباكه فيهم جميعًا.

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واتفورد هو الفريق الوحيد الذي فشل في تسجيل أي هدف في شباك ارسنال في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

لم يتعرض واتفورد للهزيمة في 5 مباريات متتالية على ملعبه في الدوري منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 تحت قيادة جيانفرانكو زولا في الشامبيونشيب.

غرانيت شاكا هو أكثر اللاعبين ارتكابًا لركلات الجزاء منذ بداية موسم 2016/2017 فقد ارتكب السويسري 5 ركلات جزاء وذلك مناصفة مع خوسيه فونتي.

فريقان فقط هما من فشلا في تحقيق أي انتصار في أول 4 جولات في الدوري الإنجليزي حتى الآن وهم ولفرهامبتون وواتفورد، بينما كان آخر مرة فشل فيها واتفورد في تحقيق الانتصار في أول 5 مباريات في موسم 2011/2012 في الشامبيونشيب.

ساهم بيير إيمريك أوباميانغ في 44 هدفًا لصالح ارسنال منذ انضمامه إلى الفريق في فبراير/شباط 2018 ولا يتخطاه في هذه الفترة إلا محمد صلاح الذي ساهم في 52 هدفًا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)