تفاصيل لقاء مولانا الميرغني بقوش في القاهرة

كشف مصدر موثوق عن لقاء جمع كل من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني بمقر إقامتة بالعاصمة المصرية القاهرة الأيام الماضية مع المدير العام الأسبق لجهاز الأمن السوداني الفريق صلاح عبد الله قوش.

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وأكد المصدر بحسب “تاسيتي نيوز) أن اللقاء جاء في سياق محاولة لاقناعه في الانضمام للحزب عقب سقوط نظام الرئيس البشير وبحكم العلاقة الازلية والتاريخية التي تجمع اسرة (قوش) بالطريقة الختمية، وطبقاً للمصدر ضم اللقاء كل من وزير التجارة السابق حاتم السر والقيادي الشاب بالحزب محمد عبدالمجيد.

بينما اعتبر سكرتير الميرغني أمين عثمان أن هذه اللقاءت تتم في الاطار الاجتماعي وليس السياسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)