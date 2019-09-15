التاريخ: 15-سبتمبر-2019
23 مشاهدة
كشف مصدر موثوق عن لقاء جمع كل من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني بمقر إقامتة بالعاصمة المصرية القاهرة الأيام الماضية مع المدير العام الأسبق لجهاز الأمن السوداني الفريق صلاح عبد الله قوش.
وأكد المصدر بحسب “تاسيتي نيوز) أن اللقاء جاء في سياق محاولة لاقناعه في الانضمام للحزب عقب سقوط نظام الرئيس البشير وبحكم العلاقة الازلية والتاريخية التي تجمع اسرة (قوش) بالطريقة الختمية، وطبقاً للمصدر ضم اللقاء كل من وزير التجارة السابق حاتم السر والقيادي الشاب بالحزب محمد عبدالمجيد.
بينما اعتبر سكرتير الميرغني أمين عثمان أن هذه اللقاءت تتم في الاطار الاجتماعي وليس السياسي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل لقاء مولانا الميرغني بقوش في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.