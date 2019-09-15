دفاع المتهم باختلاس رسوم الطلاب الأجانب يطالب بكشف حساب من البنك

تقدم المحامي بارود صندل ممثل دفاع رئيس الوحدة الحسابية بكلية طب الجامعة الإسلامية بطلب للمحكمة التمس فيه مخاطبة بنك فيصل الإسلامي لمدّ المحكمة بكشف حساب المتهم منذ عام 2015 وحتى تاريخ البلاغ، والتمس من المحكمة إعادة استجواب شاهد الاتهام في القضية، حيث يواجه موكله تهمة التزوير وخيانة الأمانة في مبالغ بالعملات الأجنبية من رسوم الطلاب الوافدين بلغت جملتها ( 298،594 ) دولارا، وكان المتهم يورد رسوم الطلاب إلى حسابه الخاص بحسب الاتهام بحسب صحيفة اليوم التالي.

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وفي سياق متصل واصلت محكمة جرائم الفساد ومخالفة المال العام في جلستها المنعقدة أمس برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي سماع شهودي دفاع المتهم، واستمعت إلى اثنين من طلاب كلية الطب.

وقال الأول بأنه يدرس في المستوى الثالث بكلية الطب، وسبب معرفته بالمتهم أنه كان رئيس الوحدة الحسابية بالكلية، وأقامت الكلية في ديسمبر 2017 احتفالا باليوبيل الفضي، وأنه – أي الشاهد – كان عضواً في اللجنة المالية، واستلموا من المتهم أموالاً وشيكات للاحتفال صدقها العميد، وقدم الشاهد للمحكمة إقرارات مالية للفعالية من المتهم كمستندات دفاع أشرت عليها المحكمة.

وذكر الطالب الثاني في إفادته أنه طالب بكلية الطب منذ 2014 وسبب معرفته بالمتهم أنه رئيس للوحدة الحسابية بالكلية وأضاف أنه كان عضواً في اللجنة المنظمة لفعالية اليوبيل الفضي، وحول نفقات الفعالية قال: كنا نستلمها من المتهم شيكات أو نقداً ويتم تصديقها بواسطة العميد. وحددت المحكمة جلسة لمواصلة السماع في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)