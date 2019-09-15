بايرن ميونيخ يعلن غياب ألابا عن انطلاقة دوري الأبطال

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية، أن ظهيره النمسوي ديفيد ألابا سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة بسبب إصابة في الفخذ، ما سيبعده عن انطلاق منافسات دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الأسبوع المقبل.

وتعرض ألابا (27 عاما) لإصابة عضلية في الفخذ الأيسر خلال عملية الاحماء قبل المباراة ضد المضيف لايبزيغ السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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وبحسب يوروسبورت أعلن العملاق البافاري الأحد أن الظهير الدولي “سيغيب لفترة” غير محددة، وذلك في أعقاب خضوعه لفحص طبي اليوم.

ويستعد بايرن الباحث عن لقب دوري الأبطال منذ تتويجه الأخير عام 2013، لبدء منافسات الموسم الجديد من المسابقة، وذلك باستضافة النجم الأحمر الصربي الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا أولمبياكوس اليوناني وتوتنهام هوتسبر الإنكليزي الذي حل في العام الماضي وصيفا لمواطنه ليفربول بطل القارة العجوز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)