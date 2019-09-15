وزيرة الخارجية تستقبل ممثل الاتحاد الأفريقي

التاريخ: 15-سبتمبر-2019
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استقبلت السيدة أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية بمكتبها اليوم السيد محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي في الخرطوم.
وثمنت السيدة الوزيرة الدور الكبير الذي لعبه الاتحاد الأفريقي ممثلاً في رئيس المفوضية ومبعوثه الخاص للسودان في الوساطة التي أفضت للاتفاق على ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية في السودان .
ودعت وزيرة الخارجية بحسب سونا – الاتحاد الأفريقي لمواصلة جهوده عبر العمل المؤسسي للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار وإلغاء الديون ورفع اسم السودان من لائحة الإرهاب.
كما حثت الاتحاد الأفريقي للعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لعقد مؤتمر دولي للمانحين بالبلاد.
من جانبه قدم مبعوث الاتحاد الأفريقي التهنئة للسيدة الوزيرة بتوليها منصبها وأكد دعم الاتحاد الأفريقي للحكومة الانتقالية لاستعادة السودان لدوره الاستراتيجي بالقارة ووعد المبعوث بالمساعدة على إزالة اسم السودان من لائحة الإرهاب، والعمل كذلك على إلغاء كافة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.
كما وعد بنقل جميع التوصيات التي من شأنها مساعدة السودان سياسياً، إقتصادياً وتنموياً للسيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريفي للعمل على حشد الدعم المالي، اللوجستي والفني للسودان خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الجاري.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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