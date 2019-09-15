عاجل.. الرئيس الجزائري يعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، إن الدولة لم تتدخل في الحوار الذي قاد إلى توافق حول الانتخابات، وأن دعوتنا للحوار حظيت باستجابة واسعة من الجزائريين.



كما دعا الرئيس الجزائري، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأحد إلى انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر.

وتشهد الجزائر، منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 02 أبريل الماضي، انسدادا سياسيا، بسبب تصلب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.

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وتنادي أحزاب ومنظمات أغلبها يسارية وعلمانية، بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.

أما التيار الثاني من الحراك والسياسيين، فيدعمون جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت، فيما يدفع تيار ثالث نحو ضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.

ورفضت قيادة الجيش، في أكثر من مناسبة، مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساعي لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.