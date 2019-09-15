حمدوك يزور مصر وفرنسا قبيل مُشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "نيويورك"

كشفت معلومات موثوقة أن رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك سيزور خلال الفترة القليلة المُقبلة مصر وفرنسا قبل أن يُغادر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم.

وكانت أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الوزراء إلى عاصمة دولة جنوب السودان “جوبا” الخميس الماضي.

يذكر أن حمدوك كان قد تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة باريس.