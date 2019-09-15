"الخارجية" تثمن دور الأمم المتحدة في تعزيز الاستقرار

ثمّنت وزيرة الخارجية، أسماء محمد عبدالله، يوم الأحد، دور وكالات وبرامج الأمم المتحدة في السودان في دعم وتعزيز الاستقرار للمواطن، خاصة في مناطق النزاعات، وبحثت مع مسؤول أممي بالخرطوم، ترتيبات مشاركة السودان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

واستقبلت الوزيرة، يوم الأحد في مكتبها، رئيسة الفريق القطري للأمم المتحدة، منسقة المساعدات الإنسانية، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قوي سون.

وجددت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الالتزام بتقديم العون للسودان ودعمه للتحول من مرحلة توفير المساعدات إلى إعادة الإعمار والتنمية في الإقليم.