البيت الأبيض: ترامب قد يلتقي نظيره الإيراني حسن روحاني

ولم تستبعد مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي احتمال اللقاء في مكالمة تلفزيونية، تزامنت مع بذل السعودية كل الجهود لتسريع استئناف العمليات في منشأتي نفط استهدفتهما طائرات ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وتبنت ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران، هجمات السبت، التي استهدفت معملين تابعين لمجموعة أرامكو الحكومية العملاقة.
لكن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أشار بإصبع الاتهام مباشرة إلى طهران، منوهاً إلى عدم وجود أدلة على أن هذا "الهجوم غير المسبوق على إمدادات الطاقة العالمية" نُفّذ من اليمن.
وصرحت كونواي لشبكة "فوكس نيوز صندي"، أن ترامب "سيفكر" في تنفيذ اقتراحه بعقد اللقاء مع روحاني في الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك"، مضيفة أن "الظروف يجب أن تكون دائماً جيدة لكي يبرم هذا الرئيس اتفاقاً أو يعقد اجتماعاً".
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