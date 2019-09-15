التجارة والصناعة تنفي ما أشيع بشأن ايقاف استيراد عدد من السلع

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن شروعها مع الجهات المختصة في تطوير سياساتها خلال الفترة القادمة لوضع خطة للبرنامج الاسعافي المُعلن من الدولة لـ (200) يوم القادمة.

ونفى “بيان” صادر عن الوزارة، ماورد في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بايقاف استيراد العربات من جهات معينة وايقافها من جهات أخرى والأنباء المتدوالة بشأن ايقاف استيراد الكماليات من أدوات التجميل وغيرها من سلع.

ووصف البيان الأخبار المُتداولة بأنها عارية تماماً من الصحة وأكد عدم صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة أو وكيل الوزارة أي قرار أو توجيه في هذا الشأن وقطع انه لم تتم مناقشة هذا الأمر مع لأي جهة كانت.

وأكدت الوزارة أن قراراتها تصدر عقب دراستها والتشاور حولها مع الشركات والجهات ذات الاختصاص.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد نسبت للوزارة صدور قرار بايقاف استيراد السيارات واأدوات التجميل.