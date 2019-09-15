التجارة والصناعة تنفي ما أشيع بشأن ايقاف استيراد عدد من السلع

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن شروعها مع الجهات المختصة في تطوير سياساتها خلال الفترة القادمة لوضع خطة للبرنامج الاسعافي المُعلن من الدولة لـ (200) يوم القادمة.
ونفى “بيان” صادر عن الوزارة، ماورد في وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بايقاف استيراد العربات من جهات معينة وايقافها من جهات أخرى والأنباء المتدوالة بشأن ايقاف استيراد الكماليات من أدوات التجميل وغيرها من سلع.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد نسبت للوزارة صدور قرار بايقاف استيراد السيارات واأدوات التجميل.
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