مجلس السيادة في السودان يؤكد الاهتمام بقضايا البيئة

أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عائشة موسى، دعم واهتمام الحكومة الانتقالية بقضايا البيئة في البلاد. والتقت موسى اليوم الأحد رئيس اللجنة التمهيدية لتجمع البيئيين خالد محمد الحسن، الذي أوضح أن اللقاء تناول قضايا تنظيم المهن والتخصصات البيئية. وقال الحسن، في تصريح صحفي، إنه ناقش مع عضو مجلس السيادة أهمية الإصلاح فيما يتعلق بقانون البيئة، مشيرا إلى أنه قدم رؤية حول الإصلاح وتقوية قانون البيئة، إلى جانب إنشاء وزارة خاصة بالبيئة، أسوة ببقية الوزارات.

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