دولة الإمارات تمد السودان بالاحتياجات الضرورية لعامين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت متابعات عن التزام الإمارات بمد السودان بالاحتياجات الضرورية لمدة عامين مقبلين. وأكد مسؤول إماراتي رفيع المستوى لـ (الإنتباهة) أمس, أن الإمارات ملتزمة بتوفير الدعم للاحتياجات الضرورية للسودان لمدة (٢٤) شهراً. وأوضح المسؤول أن من المساعدات التي قدمتها أبو ظبي (٥٤٠) ألف طن من القمح، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية للسودان (١٨٠) ألف طن خلال الشهر. وكشف عن مساعدات في مجال الأدوية، ومضى قائلاً: (هناك تنسيق بين جهات الاختصاص في المجال الصحي في البلدين، بجانب مساعدات في مجال التعليم والزراعة).

وفي ذات السياق كشف المسؤول عن وصول حجم الاستثمارات الإماراتية في السودان إلى ملياري دولار, وتوقع أن يرتفع خلال الفترة القادمة مع تحسين بيئة الاستثمار وإصلاح القوانين، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أربعة مليارات دولار.

ونبه إلى مواصلة أصدقاء السودان تقديم الدعم وفقاً للبرامج والخطط التي تعلنها الحكومة, وجدد في الوقت نفسه ضرورة أن تتسق الجهود مع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.