إنيمبا يفجّر مفاجأة بخصوص تلفزة مباراته أمام الهلال في دوري الأبطال...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : إنتهى مساء السبت في مدينة ابا النيجيرية الإجتماع التقليدي الفني لمباراة الهلال ومضيفه فريق إنيمبا النيجيري، بحضور مراقب المباراة وممثل طاقم التحكيم الى جانب ممثلي الفريقين، وقد إكتملت كافة الترتيبات لإنطلاقة المباراة عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت السودان الرابعة عصرا بتوقيت نيجيريا، وسيلعب الهلال بالزي الأبيض فيما سيلعب أصحاب الارض بالزي الأزرق الكامل، وستفتح الأبواب للجمهور مبكرا حيث حشد فريق انيمبا النيجيري أنصاره بقوة؛ ورفضت إدارة النادي النيجيري نقل المباراة تلفزيونيا أو حتى تسجيلها…. المادة السابقة مجلس المريخ يفاجيء اللاعبين بلائحة عقوبات جديده لكسر الإضراب المقالة القادمة إنسحاب الشركات الصينية والماليزية والهندية من النفط السوداني

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