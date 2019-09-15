الحزب الشيوعي: إعلان جوبا كلام ساكت وغير ملزم لإي من الطرفين….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصم الحزب الشيوعي إعلان جوبا بأنه (كلام ساكت) وغير ملزم للأطراف الموقعة عليه. وقال عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي وعضو اللجنة التنسيقية بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف لصحيفة الانتباهة الصادرة صباح اليوم إن المفاوضات مع الحركات المسلحة مسؤولية مفوضية السلام. ورأى صديق أن الإعلان عبارة عن (كلام ساكت)، ومقابلة (ساكت) قدمت فيها الحركات مطالبها, وأضاف قائلاً: (الإعلان غير ملزم لأي من الطرفين اللذين وقعا عليه). ولفت إلى أن القرار الملزم في قضية السلام يأتي من مفوضية السلام. المادة السابقة وكالة تكشف مفاجأة مدوية بشأن عودة إمدادات النفط في “أرامكو” وكالة تكشف مفاجأة مدوية بشأن عودة إمدادات النفط في “أرامكو” السعودية المقالة القادمة اجتماع مفصلي بين السيادي والوزراء لتعيين رئيس القضاء والنائب العام….

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