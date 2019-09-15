إرتفاع الودائع المصرفية لأكثر من (353) مليون جنيه في 2019

الخليج 365 : ارتفع معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي من (5,2) % في العام 2017 إلى (5,7)% في العام 2018.

وأشار العرض الاقتصادي لبنك السودان المركزي في الفترة من (أبريل ــ يونيو 2019) إلى ارتفاع معدل التضخم من (45,5) % بنهاية مارس إلى (7,8) % بنهاية 2019.

وبلغ سعر صرف الدولار (45,0) جنيها سودانيا بنهاية يونيو 2019 مقارنة؛ بـ(47,6) جنيها بنهاية مارس 2019، ومقارنة بـ(18,0) جنيها بنهاية يونيو 2018.

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع جملة الودائع المصرفية من أكثر من (331,4) مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام، 2019 إلى أكثر (353,4) مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2019؛ بمعدل (6,6)%، فضلا عن ارتفاع رصيد تمويل المصارف بالعملة المحلية من أكثر من (164,1) مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2019 إلى (164,2) مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2019 بمعدل (0,02)%.

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