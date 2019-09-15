اقطعوا طريق الشامتين والمتربصين

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من المعروف ان الوضع السائد الان مازال فى بداياته ويتلمس الطريق نحو المضى قدما الى الامام فى ظل عقبات كؤود تعترض طريق الاصلاح ومن المتوقع ان تزداد الامور صعوبة كلما مضت الايام فالمجلس السيادى الذى تكون بعد لأى وشماس يمكن ان يعيش حالة اللا وئام مماسيكون خصما على استقرار البلد الهش ، ومجلس الوزراء الذى يعانى بعض وزرائه من عدم الخبرة بل وحتى عدم الالمام بمهامهم وطبيعة عمل وزاراتهم كالسيدة وزيرة الشباب والرياضة – الاستاذة ولاء البوشى – التى لاتستحق البقاء يوما واحدا فى منصبها وتجهل بشكل تام طبيعة عمل وزارتها ومهامها او اولئك الذين لايعرفون ماذا يقولون او فاقدى البوصلة او مثيرى الجدل غير المستعدين للاجابة على كثير من الاسئلة كوزراء الخارجية والاوقاف وغيرهما فى هذه التشكيلة التى تحوى بينها اناس غير منسجمين – كما فى المجلس السيادى – او اناسا غير مدركين لمهامهم ، نقول ان مجلس الوزراء بعلاته هذه كفيل لوحده (وحتى دون ان تتصدى له جهة منظمة وتعارضه ) ان يسقط وتذهب آمال المعولين عليه سدى ، وان كان هذا حال الحكومة بمجلسيها وهى لما تبدأ بعد العمل فكيف بها ان دخلت فى العمق واصطدمت بملفات شائكة ؟ انه السقوط المريع والتفكك السريع ما لم يتم تدارك الامر الان قبل الغد .

وفى هذا الصدد نقرأ ما ورد بصحيفة السوداني الصادرة يوم”السبت” عن أنّ هناك خلافاتٍ في الآراء بين المكوّن العسكري والمدني في المجلس السيادي في اجتماعٍ عاصف انعقد ببيت الضيافة مساء الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الخلافات ظهرت في ملف المفاوضات مع حركات الكفاح المسلّح كونه يتبع للسيادي أمّ الحكومة، بجانب أمر تعيين الولاة في الفترة المقبلة ومن سيعينهم، وتفريق تظاهرات الخميس الماضي التي وصلت أبواب القصر الجمهوري، بالغاز المسيل للدموع.

وقالت السوداني إنّ أعضاء المجلس السيادي ورئيس الوزراء ووزيرة الخارجية تكتموا عن الإدلاء بأي تصريحاتٍ بعد انتهاء الاجتماع، الذي كانت أجندته المعلنة بخصوص ملف السلام الذي غادر إليه أعضاء من السيادي وحمدوك وعدد من الوزراء إلى جوبا.

ان الكثيرين يشفقون على التجربة المدنية فى بلادنا من ان تفشل وهم محقون خاصة وان مكونات الحكومة تعيش تنازعا بينها وهم مصداق القول الشريف تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ونخشى ان يصلوا الى الاتصاف بوصف بأسهم بينهم شديد ، وما لم يتوافق الجميع على تقديم مصلحة البلد فان هذا ممكن ان يحدث لاقدر الله وليعلم انصار الحكم المدنى انهم على كثرتهم معرضون لشماتة الشامتين وتآمر المغرضين فلا يعطوا احدا فرصة ان يشمت فيهم او يتربص بهم