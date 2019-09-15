فتح الفنان الشاب هاني عابدين الجراح النازفة والأحزان التي خلفها اليوم الدامي في مجزرة فض الاعتصام بساحة القيادة العامة في الثالث من يونيو الماضي الموافق 29 رمضان وذلك من خلال أغنيته الجديدة التي بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان (جرح القيادة) وهي من كلمات الشاعر عمر مصطفى أبو امنة وألحان وتوزيع حسام عبد السلام و الإلقاء الشعري للأستاذة هادية حسب الله وتقول كلماتها:
زول يسلّف روحي قدرة
زول يناولني الإرادة
زول يشيل من بالي صوتُم ويمحى من روحي( القيادة)
زول يسكّت فيني طفلة
لسة بتردِّد هتافا
وشلّة
زي أقمار،، أهِلّة
الاغنية أثارت شجون وأحزان عدد كبير من رواد الموقع حيث أعادت لأذهانهم الأيام التي عايشها بعض منهم داخل مقر الاعتصام بجانب علاقتهم بكثير من الشهداء والمفقودين الذين جمعتهم بهم ساحة الاعتصام قبل مجزرة فضه الدامية حيث عبر كثيرون عن أحزانهم من خلال تعليقاتهم حيث قال معلق:(ياالله أنا من القيادة والحصل في القيادة ، جرح ما ح يندمل) وقال آخر:( و الله بحمد الله أني شفت الفيديو و أنا لوحدي لانو دموعي ابت تقيف)
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : جرح القيادة ..يعيد الفنان هاني عابدين إلى يوم فض الاعتصام ويثير أحزان رواد المواقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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