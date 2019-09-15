والي الجزيرة يوجه ببناء خطوط دفاع لمجابهة الوبائيات

وجه والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية كافة وبناء خطوط دفاع لمجابهة أي وبائيات بعد فصل الخريف. وترأس الوالي اجتماعاً ضم الأمين العام للحكومة ومبيري وزارة الصحة.

ووجه الوالي لدى ترؤسه الاجتماع، يوم الأحد، بمعالجة كسورات المياه وردم البرك والمستنقعات وتطهير القنوات والمصارف والتخلص الآمن من النفايات وتكثيف مرور عربات النفايات وإزالة أشكال البيع العشوائي كافة ومراجعة كروت الصحية للعاملين في المطاعم والكافتيريات.

من جانبه، أعلن أمين حكومة الولاية التزامهم بإنزال التوجيهات لجميع المحليات واستعرض تجارب محلية ودمدني السابقة في التخلص من النفايات بتكثيف العمالة وقيام نقاط ارتكاز ثابتة للشرطة وتفعيل الأوامر المحلية.

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وأكد المدير العام لوزارة الصحة د.محمد عبدالله جبر الله اكتمال الخطط لمجابهة أمراض الخريف كافة بتوفير المحاليل الوردية وغرف العزل.

ودعا مدير الطب الوقائي د.إيهاب عبدالرحيم، بحسب الشروق دعا للتخلص من النفايات وتهيئة دائرة المكب وردم البرك والمستنقعات ومراجعة كسورات المياه ومراجعة الكروت الصحية ومكافحة توالد البعوض وفرض رقابة على الأطعمة والمأكولات ومنع بيع الفريشة والاستفادة من الطاقات الشبابية في حملات إصحاح البيئة.

وفي السياق، أعلن مدير هيئة مياه الولاية م. محمد المصطفى جار النبي، التزامهم بتوفير المعينات كافة لحملات إصحاح البيئة، ودعا إلى ضرورة اصطحاب عمال المياه في حملات إصحاح البيئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)