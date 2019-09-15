حميدتي يبحث ترتيبات خروج “يوناميد” من دارفور نهاية يوليو

التاريخ: 15-سبتمبر-2019
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بحث عضو المجلس السيادي الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، يوم الأحد، بمكتبه بالقصر الجمهوري، مع رئيس بعثة “يوناميد” في السودان، الخطوات الجارية لخروج القوات من دارفور نهاية يوليو 2020م، وامتدح جهود القوات في تحقيق الأمن والاستقرار بولايات دارفور.
وأكد رئيس بعثة “يوناميد”، الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور، جيرمايا مامابولو، أن لقاءه مع حميدتي ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما تم إنجازه في اجتماع جوبا واتفاق السلام الذي سيبدأ مطلع أكتوبر المقبل.
وطلب رئيس بعثة اليوناميد من عضو مجلس السيادة الانتقالي بأن توفر السلطات في السودان الحماية والدعم حتى تضمن قوات اليوناميد خروجاً آمناً وسلساً من دارفور.
وأكد رئيس بعثة اليوناميد بحسب الشروق – دعم الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية في السودان وتقديم تقارير إيجابية للتطورات على الأرض في دارفور.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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