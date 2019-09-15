“الصناعة”: لم نصدر موجهات بإيقاف استيراد بعض السلع

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أنها لم تصدر أية موجهات خاصة تتعلق بإيقاف استيراد العربات من جهات معينة أو تحديد التعامل في استيراد العربات مع جهات معينة، أو إيقاف استيراد الكماليات وأدوات التجميل، وغيرها من السلع.

وكانت وسائل التواصل تناقلت خلال الأيام الماضية، خبراً نسب لبعض المصادر، أن وزارة الصناعة أعلنت بموجبه إيقاف استيراد السيارات الكورية، بجانب التعامل في الفترة المقبلة مع كبرى الشركات الأمريكية والألمانية في مجال السيارات، كما تداول النشطاء أيضاً توجيهاً للصناعة بإيقاف استيراد الكريمات والكماليات.

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وأكدت الوزارة في بيان، حصلت “شبكة الشروق” على نسخة منه، أن تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة، حيث لم يصدر منها على الإطلاق أو من وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني أو وكيل الوزارة أي قرار أو توجيه في هذا الشأن، ولم تتم مناقشته مع أي جهة كانت.

وأوضح البيان بحسب الشروق – أن وزارة الصناعة تعكف الآن مع الجهات المختصة في تطوير إعداد سياساتها خلال الفترة القادمة، لوضع خطة للبرنامج الإسعافي المعلن من الدولة لـ(200) يوم القادمة، كما تشير إلى أن كافة قراراتها وسياساتها وأخبارها تملك لكافة وسائل الإعلام عبر القنوات الرسمية المعروفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)