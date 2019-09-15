ديبالا.. وتر مفقود في “كمان” ساري

أرسل شقيق باولو ديبالا -نجم يوفنتوس الإيطالي- رسالة غاضبة إلى المدرب ماوريسيو ساري الذي لم يعتمد على النجم الأرجنتيني في الثلاث جولات التي لعبت بالكالتشيو.

كتب غوستافو شقيق ديبالا: “لا يمكن أن يعزف الكمان موسيقى جميلة إذا فقد وترًا”.. في إشارة إلى الأداء السيئ للبيانكونيري وانعدام الحلول.

وفاز يوفي في الجولتين الأولين ضد بارما ونابولي، لكنه تعادلا سلبا مع فيورنتينا دون أهداف السبت، مع فرص نادرة طوال التسعين دقيقة، ليسقط عن الصدارة بعد أن ظل محافظا عليها لأكثر من موسم.

ويتوقع أن يجد ديبالا مساحة أكبر للتعبير عن إمكاناته نظرا لإصابة كل من بيانيتش ودوغلاس كوستا.

Advertisements

وبحسب يوروسبورت سيبقى كوستا خارج تشكيلة البيانكونيري لنحو أربعة أسابيع، كما أن وجود بيانيتش في رحلة مدريد لمواجهة أتلتيكو أمر مستبعد.

كان ديبالا هو أهم الأسماء المتوقع مغادرتها السيدة العجوز في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الاتفاق لم يكتمل مع أندية مختلفة حاولت التعاقد معه، أبرزها: مانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبير، وباريس سان جيرمان.

إذا لم يحصل ديبالا على مساحة كافية للعب فمن المتوقع أن تتضاعف إمكانية رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)