مطالبة بإقالة والي القضارف

طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير بولاية القضارف بإقالة والي الولاية المكلف، بحجة عدم التعاون والتنسيق، وشددت قوى الحرية، خلال مؤتمر صحفي، على أن الوثيقة الدستورية قد كفلت لهم حق المشورة والمشاركة في إدارة المرحلة الانتقالية.

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وسردت قيادات قوى الحرية والتغيير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأحد، العديد من المواقف التي قادتها لاتخاذ هذا الموقف التصعيدي للمطالبة بإقالة والي القضارف.

وقال ممثل قوي إعلان الحرية والتغيير، المغيرة عبدالقادر،بحسب الشروق – إن الوالي قد أوصد كل الأبواب أمام التعاون، مشيراً إلى عدم تجاوبه مع نداء الاستغاثة من أهالي محلية قلع النحل التي ضربتها السيول والأمطار خلال الفترة الماضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)