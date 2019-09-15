إعفاء المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون

أعفى رئيس مجلس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إسماعيل محمد أحمد عيساوي، من منصبه، وكلف إبراهيم محمد إبراهيم البزعي، بتولي مهام إدارة الهيئة العامة للإذاعة العامة والتلفزيون.

وكان عيساوي قد تعرض لحملة انتقادات واسعة من قبل الناشطين وبعض كتاب الصحف، لاتهامه ببث فيلمي “طيور الظلام” و”الخرطوم تنتحب”، اللذين اعتبرهما الثوار مهينين للأسر السودانية، ويدعوان لإثارة الكراهية والبلبلة في أوساط الشعب السوداني.

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وأصدر رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، بحسب الشروق – قراراً بإعفاء إسماعيل محمد أحمد عيساوي من وظيفة مدير عام الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ووجه القرار وزارتي الثقافة والإعلام (الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون)، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

هذا وقد تم تكليف إبراهيم محمد إبراهيم البزعي بتولي مهام المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)