فيصل يطالب الدولة بتخفيض تكاليف ورسوم جمارك الصحف

طالب وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، الدولة بتخفيض تكاليف ورسوم الجمارك للصحف، وأكد ضرورة إصلاح بعض القوانين في الإعلام وإعادة هيكلة أجهزة الإعلام الحكومية حتى تواكب المرحلة الجديدة وتعبر عنها وتتنزل شعارات الثورة السودانية.

وقال وزير الثقافة والإعلام خلال مخاطبته ورشة (الإعلام في الفترة الانتقالية)، يوم الأحد، والتي نظمها مركز الخرطوم للخدمات الصحفية، بالتعاون مع منظمة فريدريش آيبرت خلال الفترة من 15 -16 سبتمبر الجاري، قال “إنهم بصدد تكوين مجلس استشاري بوزارة الإعلام لوضع خطة وطنية للتدريب”.

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ودعا وزير الثقافة والإعلام بحسب الشروق – إلى فتح الساحة للقطاع الخاص للاستثمار في الإعلام، مؤكداً أهمية الإعلام ورسالته، لافتاً إلى أهمية الحصول على المعلومات.

من جانبها، أوصت الخبيرة الإعلامية، إسراء زين العابدين، من خلال ورقة قدمتها بعنوان (القنوات الفضائية بين الحاضر ورؤى المستقبل)، بأهمية تدريب العاملين في المجال الإعلامي، والاعتماد على المعايير المهنية الصحيحة، وإيجاد حلول لتقليل رسوم تصاديق البث من هيئات البث والاتصالات. ودعت إسراء لإنشاء جسم يعنى بوضع الضوابط والتقييم السنوي المهني والبرامجي للكوادر العاملة بهذه القنوات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)