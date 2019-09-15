طرد نزار حامد أثناء لقاء الهلال وانيمبا

التاريخ: 15-سبتمبر-2019 فى : رياضة 15 مشاهدة شهدت الدقيقة 20 من شوط اللعب الأول من مباراة الهلال وانيمبا طرد لاعب الازرق نزار حامد بالبطاقة الحمراء. ليفقد الفريق لاعباً مؤثراً بقية زمن المباراة. والتي وصلت الدقيقة 30 وبحسب صحيفة كورة سودابية مازالت النتيجة التعادل بدون اهداف. Advertisements والمعلوم أن هذا اللقاء يقام بملعب (ابا) في نيجيريا في دوري أبطال أفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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