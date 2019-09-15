عبد الواحد: عقلية الحرية والتغيير نفس عقلية البشير

التاريخ: 15-سبتمبر-2019
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أوصد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، الباب أمام أي إتجاه للمطالبة بتقرير المصير، وقال: (البلد دي حقتنا بنوها جدودنا نتفصل نمشي وين نخليها)، وأضاف عبدالواحد في مداخلة مسلجة له في ندوة نظمتها رابطة إعلاميي وصحافيي دارفور بعنوان السلام بقاعة الصداقة أمس، إن عقلية الحرية والتغيير نفس عقلية البشير، مؤكداً أن حمدوك لن يحل أزمة السودان، بيد أن الأزمة سياسية ولابد أن تحل سياسياً أولاً، وأضاف أن حمدوك ليس لديه سلطة إنما السلطة في يد العسكر.
وأوضح نور بحسب صحيفة آخر لحظة – أن الحل ليس في دارفور بل في الخرطوم، وشدد على ضرورة أن يكون جيش السودان جيش لكل السودانيين وليس عقيدتهم حماية النظام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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