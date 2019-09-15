التاريخ: 15-سبتمبر-2019 فى : أخبار 91 مشاهدة يعتزم تجمع المهنيين مخاطبة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول قضية نقابات واتحادات النظام البائد التي أصدر المسجل العام قراراً بالتمديد لمجالسها، وطالبت لجنة النقابات بالتجمع الحكومة الجديدة بإقالة جميع قادة الخدمة المدنية في البلاد لجهة أنهم يدينون بالولاء لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير Advertisements وطالب عضو لجنة النقابات بتجمع المهنيين حاتم الوسيلة السنهوري في مؤتمر صحفي بدار التجمع أمس، الحكومة بإعفاء جميع قادة الخدمة المدنية بالبلاد لإرتباطهم بالنظام السابق، ودعا العاملين والمهنيين بالقطاعات المختلفة لعقد الجمعيات العمومية لإنشاء النقابات. وقال بحسب صحيفة آخر لحظة – إن رؤية اللجنة تشترط ضرورة إلغاء قانون نقابة المنشأة وتشريع قانون نقابات يتناسب مع الاتفاقيات الدولية الموقع عليها السودان التي تحفظ حق النقابات. وقطع عضو لجنة النقابات حاتم خورشيد في المؤتمر الصحفي، بأن تفكيك بنية التمكين للنظام البائد مسألة وقت، وتابع: (الآن مقيدين بالوثيقة الدستورية التي حددت أولوية الفترة الأولى للسلام لكن سترون ما يثلج الصدور حول تفكيك بنية التمكين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين: يطالب بإعفاء جميع قادة الخدمة المدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.