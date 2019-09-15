حركة مسلحة : وثيقة جوبا لن تحقق السلام الشامل وستنتهي إلى تقاسم سلطة

التاريخ: 15-سبتمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أعلنت حركة جيش تحرير السودان “الإصلاح”، رفضها للمشاورات الجارية بجوبا ورفض الفقرة الرابعة من الوثيقة التي تم التوقيع عليها برعاية من رئيس دولة جنوب السودان. وقال فيصل السحيني رئيس الحركة، في بيان بحسب صحيفة اليوم التالي إن الجبهة الثورية ليست مخولة لتحديد أطراف التفاوض وليس لها (فيتو)، لذلك يجب حذف المادة، لأن الوثيقة بذلك الشكل لن تحقق السلام الشامل بل ستنتهي إلى مكاسب وتقاسم سلطة ووظائف على حساب القضية التي مات من أجلها الشهداء وتشرد النازحون واللاجئون، وحث السحيني إلى دعوة كافة أطراف الكفاح المسلح والتوصل لوحدة حقيقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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