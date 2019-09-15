مجلس الوزراء الكويتي يوجه بتشدد الإجراءات حول المواقع الحيوية

وجه الشيخ جابر المبارك ، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

جاء ذلك تصريح أدلى به نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي بالإنابة، اليوم الأجد أنس الصالح عقب اجتماع الشيخ جابر المبارك مع عدد من الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام وعدداً من قيادات الجيش والشرطة، بحسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وقدمت القيادات الأمنية لرئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية وقد بينت رئاسة الأركان بأنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة.

وعلى صعيد آخر فقد أوضح الصالح أن القيادات الأمنية قد باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.

