مجلس الوزراء الكويتي يوجه بتشدد الإجراءات حول المواقع الحيوية

وجه الشيخ جابر المبارك ، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.
وعلى صعيد آخر فقد أوضح الصالح أن القيادات الأمنية قد باشرت اجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها.
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