حركة "قرفنا" تعلن خروجها من تحالف قوى "الحرية والتغيير"

أعلنت حركة قرفنا خروجها من تحالف قوى الحرية والتغيير لعدة أسباب أهمها الاختلاف في وجهات النظر ووجود قيادات من المجلس العسكري في سيادة حكومة الثورة دون محاسبة.

وقالت الحركة في بيان له اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019م بعد مشوار طال ثمانية شهور باسلة، فإننا نعلمكم مغادرتنا تحالف قوى الحرية و التغيير، لا مفارقة للدرب، إنما نهاية مهمة، و إختلافاً في وجهات النظر و المسارات.

ولفت بيان قرفنا إلى أن قبول تحالف قحت وجود قيادات المجلس العسكري في سيادة حكومة الثورة النبيلة دون محاسبة و تحقيقات أثر بشكل مباشر في تقبلنا مجرد التفكير في مواصلة الوجود ضمن التحالف.

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وقررت الحركة أن ترسخ دورها التاريخي في مقاومة انتهاكات المجلس العسكري و الضغط و مراقبة الحكومة و التحالف الحاكم نفسه.

وأشارت الحركة إلى أنها إذ تثمن هذه النقلة في تشكيل الحكومة التنفيذية، لكنها تضع في الإعتبار أن ما تحقق لا يلبي كامل الطموح لكل فئات الشعب .

ودعت قرفنا إلى تحقيق الحرية كاملة بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، و الحفاظ على الحقوق الأساسية، وطالبت بأن يكون السلام أولوية، لا سلام المناصب و الترضيات.

وشددت على تحقيق العدالة لكل السودانيين، ووضع برنامج يضمن معالجة مظالم الحروب و العنف السياسي خلال عقود الإنقاذ الكالحة و ماتلاها من عنف الدولة، و المحاسبة بما يشمل ضمان إستقلال القضاء، و المحاكمات العادلة .