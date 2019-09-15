كمبوديا: نأمل توصل الصين وواشنطن إلى حل للاحتكاك التجارى

أعرب رئيس الوزراء الكمبودي، هون سين عن أمله، في أن تتوصل الصين والولايات المتحدة الى حل للاحتكاك التجاري الجاري، قائلا إن هذه الاحتكاكات تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن هون سين قوله ، إن الولايات المتحدة رفعت نسبة الرسوم الجمركية ليس فقط على البضائع الصينية ولكن على البضائع الأوروبية والكندية أيضا، وأضاف رئيس الوزراء "فيما يتعلق بهذه المسألة، نحن جميعا نعلم أن الحرب التجارية بدأت. ونشعر بالقلق أيضا إزاء هذه القضية التي ممكن أن تؤثر على النمو العالمي.

ويشعر رئيس الوزراء بالتفاؤل إزاء توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق يوما ما، أو سيشهد الاقتصاد العالمي انخفاضا.

وقال هون سين "ما زال هناك بعض الآمال في التوصل إلى مصالحة. وإذا لم تتفق الصين والولايات المتحدة بشكل كامل من الممكن التوصل إلى اتفاق جزئي."

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ومن المقرر أن تعقد الصين والولايات المتحدة الدورة الـ13 من المشاورات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى في واشنطن في وقت مبكر من شهر أكتوبر.

ويعتقد هون سين أن المستهلكين الأمريكيين يعانون بشكل أكبر من الاحتكاكات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقال هون سين ان " الشعب الأمريكى نفسه بدأ يئن، لأنه عندما فرضت الرسوم الجمركية، كان المستهلك هو من يعانى فى نهاية الأمر."

وأضاف هون سين "لقد اعتاد على شراء قميص بقيمة عشر دولارات والآن يضيف ضريبة بنسبة 20 في المائة أخري أو 2 دولار، ما جعل إجمالي السعر 12 دولارا. ولذا يعاني المواطن الأمريكي من ارتفاع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية أو البضائع المستوردة من دول أخرى.

وقال هون سين إنه لاحظ أن الصين ما زالت تجذب الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وأضاف هون سين "لاحظت أن بعض الدول الأوروبية أعطت اهتماما كبيرا لإجراء عمليات تجارية مع الصين،" واستطرد أن هذه كانت إشارة إيجابية للصين.