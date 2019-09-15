وجائت دعوة نتنياهو،بعد ظهور نتائج معظم الإستطلاعات الاخيرة،التى اكدت،عدم تخطى "عوتسما يهوديت " لنسبة الحسم،التى تتجاوز الثلاثة مقاعد وربع فى الكنيست.
ومن خلال مقطع الفيديو الذى قام رئيس الحكومة الإسرائيلية برفعه امس،فى اطار الحملة الترويجية لحزب الليكود،قال خلاله "اصدقائى الذين يرغبون فى التصويت لكتلة اليمين حتى الان نحن نخسر فى الانتخابات وهناك حل وحيد لمنع حدوث ذلك وهو ان تصوتوا لى وعدم اهدار اصواتكم على الاحزاب الصغيرة التى لن تتجاوز نسبة الحسم فمن خلال جميع الاستطلاعات التى جرت مؤخرًا يتضح ان حزب عوتسما يهوديت لن يتجاوز نسبة الحسم ونجحوا فى استطلاع وحيد حتى الان فى عبور نسبة الحسم ولكن من خلال الاستطلاعات الأخيرة تبين ان الحزب لن يتخطى النسبة فمن فضلك لا تلقوا اصواتكم فى الهواء ".
وكما هو معروف،كما تشير الصحيفة،ان حزب "عوتسما يهوديت " على وشك تحقيق نسبة الحسم،وسيمثل علامة استفهام كبيرة يوم الانتخابات،حسب الصحيفة.
والسؤال اذا نجح هذا الحزب،فى اضافة اربعة مقاعد اضافية لمعسكر اليمين،او يتسبب فى فقدان عدد كبير من الاصوات،سيظهر وقتها الفارق بين قدرة نتنياهو على اقامة ائتلاف يمينى،وبين حدوث تطور سياسى درامتيكى.
وفى المقابل تطرق "ايتمار بن جابير" زعيم حزب "عوتسما يهوديت "لحديث نتنياهو،ورد قائلًا "الحزب تخطى نسبة الحسب بسهولة خلال الاستطلاعات ويبدو ان نتنياهو متخبط ومرتبك والجميع يقوم بعمل حملات على حسابى وعلى حساب الحزب لأنهم يعلمون قيام حكومة يمينة..وخلال الاستطلاعات السابقة قمت بتجاوز استطلاع وراء الاخر ".
وفى لاسياق ذاته، اندلع امس خلاف حاد،بين زعيم الحزب "ايتمار بن جابير " وبين الوزيرة "ايليت شاقيد" ،زعيمة حزب "حلف اليمين المتحد"،بسبب الحديث عن فشل المفاوضات للاتحاد بين الحزبين.
وقال لها نصًا "لماذا تكذبين امام الجمهور كل ما اطلبه منك هو تكرار ما قلتيه خلال الحديث المغلق بيننا ".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يدعو الجمهور الإسرائيلى لعدم التصويت لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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