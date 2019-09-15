نتنياهو يدعو الجمهور الإسرائيلى لعدم التصويت لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف

طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،من الجمهور اليمينى فى اسرائيل،بعدم التصويت لحزب "عوتسما يهوديت" المتشدد،خلال الإنتخابات التى ستعقد يوم 17 سبتمبر الجارى.



وجائت دعوة نتنياهو،بعد ظهور نتائج معظم الإستطلاعات الاخيرة،التى اكدت،عدم تخطى "عوتسما يهوديت " لنسبة الحسم،التى تتجاوز الثلاثة مقاعد وربع فى الكنيست.



ومن خلال مقطع الفيديو الذى قام رئيس الحكومة الإسرائيلية برفعه امس،فى اطار الحملة الترويجية لحزب الليكود،قال خلاله "اصدقائى الذين يرغبون فى التصويت لكتلة اليمين حتى الان نحن نخسر فى الانتخابات وهناك حل وحيد لمنع حدوث ذلك وهو ان تصوتوا لى وعدم اهدار اصواتكم على الاحزاب الصغيرة التى لن تتجاوز نسبة الحسم فمن خلال جميع الاستطلاعات التى جرت مؤخرًا يتضح ان حزب عوتسما يهوديت لن يتجاوز نسبة الحسم ونجحوا فى استطلاع وحيد حتى الان فى عبور نسبة الحسم ولكن من خلال الاستطلاعات الأخيرة تبين ان الحزب لن يتخطى النسبة فمن فضلك لا تلقوا اصواتكم فى الهواء ".



وكما هو معروف،كما تشير الصحيفة،ان حزب "عوتسما يهوديت " على وشك تحقيق نسبة الحسم،وسيمثل علامة استفهام كبيرة يوم الانتخابات،حسب الصحيفة.

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