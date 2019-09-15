أسياس أفورقي يصل البلاد ويلتقي رئيس "السيادي" ورئيس الوزراء

وصل إلي البلاد أسياسي أفورقي، رئيس دولة إرتيريا، في زيارة رسمية تستغرق يومين، وبحث لدى لقائه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، أمن منطقة البحر الأحمر وتعزيز العلاقات الثنائية، طبقاً لبيان صادر عن إعلام المجلس السيادي، عقب لقاء جمعهما أمس (السبت)، إلى جانب حضور عبدالله حمدوك.

ومن المتوقع أن يبحث خلال زيارته العلاقات الثنائية بين الخرطوم وأسمرا، وطبقاً لـ عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، أن اللقاء بحث العلاقاتِ الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين السودان وإريتريا والقضايا ذاتَ الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بأمن منطقةِ القرن الإفريقي.

وتناول الجانبان أنسب السبل والوسائل لتطوير العلاقات القائمة بين البلدين والآليات المناسبة لتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة.