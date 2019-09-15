قادة تركيا وروسيا وإيران في "قمة ثلاثية"

يجتمع زعماء تركيا وروسيا وإيران يوم الاثنين، لمحاولة تأمين هدنة دائمة في شمال غرب سوريا في أعقاب هجمات الحكومة التي تهدد بتعميق الاضطرابات الإقليمية ودفع موجة جديدة من المهاجرين نحو تركيا.

وستركز القمة في أنقرة، التي تضم دولًا حلفاءها السوريون مقاتلين في حرب مدمرة استمرت ثماني سنوات، على منطقة إدلب، آخر الأراضي المتبقية التي يحتلها المتمردون الذين يسعون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقد دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإيران روحاني الأسد ضد المتمردين. وقد دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب الولايات المتحدة وحلفاء أوروبا والعرب، فصائل المتمردين المختلفة في الصراع.

واستعادت قوات الأسد، بمساعدة القوة الجوية الروسية، سيطرتها على معظم الأراضي المفقودة في الحرب. في الأشهر الأخيرة، وهاجمت قوات الأسد إدلب، حيث يسيطر المقاتلون السوريون والأجانب المتطرفون إلى جانب الفصائل المعتدلة الأخرى.

وبموجب اتفاق مع موسكو وطهران منذ عامين، أنشأت تركيا 12 مركزًا للمراقبة العسكرية في شمال غرب سوريا تهدف إلى الحد من القتال بين قوات الأسد والمتمردين. والمواقع العسكرية التركية وقعت مؤخرًا في تبادل لإطلاق النار بسبب الهجوم السوري في المنطقة.

وفي مقابلة مع رويترز يوم الجمعة، حذر أردوغان من أن أي هجوم من جانب الحكومة السورية على المواقع سيؤدي إلى انتقام من القوات التركية، وربما المخاطرة المواجهة المباشرة بين أنقرة ودمشق.

وقال اردوغان: "في اللحظة التي يختلط فيها النظام بمراكز المراقبة لدينا إذا كان هناك أي هجوم فستتخذ الامور اتجاها مختلفا للغاية."

وأضاف: "لن نتراجع كما نحن الآن. وسنتخذ أي خطوات ضرورية. "

واتفق أردوغان وبوتين في محادثات في موسكو في أغسطس على "تطبيع" الوضع في المنطقة، بعد أن حاصرت القوات السورية المتمردين وموقعًا تركيًا في خطوة قالت أنقرة إنها تهدد أمنها القومي.

وبينما أقام بوتين وأردوغان علاقات وثيقة بشأن مجموعة من القضايا مثل التعاون في مجال الطاقة والدفاع، أدت الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات السورية إلى توتر العلاقات بين أنقرة وموسكو.

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كما زاد القتال في شمال غرب سوريا من خطر موجة جديدة من المهاجرين نحو تركيا، والتي تستضيف حاليًا نحو 3.6 مليون لاجئ سوري.

وقالت الأمم المتحدة أن أكثر من 500000 شخص قد تم اقتلاعهم من منازلهم منذ أواخر أبريل، وفر معظمهم إلى عمق معقل المتمردين ونحو الحدود.

بينما قال أردوغان أن تركيا لا تستطيع التعامل مع مثل هذا التدفق للاجئين، فقد سبق له أن هدد "بفتح البوابات" للمهاجرين إلى أوروبا ما لم تحصل أنقرة على المزيد من الدعم الدولي.

وكرر أردوغان يوم الجمعة تحذيره وقال أن قمة يوم الاثنين ستهدف إلى وقف الهجرة من إدلب ووضع وقف لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين.

"التوقع هنا ليس وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار. أولًا، إنه وضع حد للهجرة هنا. ثانيًا، لضمان وقف إطلاق النار هنا. ثالثًا، للسيطرة الجدية على المنظمات الإرهابية ".

وقال أردوغان: "أن تركيا، التي تستضيف 3.6 مليون لاجئ في أضهافي الوقت الحالي، لا يمكنها أن تأخذ ملايين الأشخاص الذين سيصلون من سوريا".

وقصفت القوات السورية جنوب إدلب يوم الأحد، وفقًا لما ذكره رجال الإنقاذ والسكان في معقل المتمردين حيث أوقف وقف إطلاق النار هجومًا عنيفًا للجيش قبل أسبوعين.

وتأتي القمة أيضًا بعد أن قامت جماعة الحوثي اليمنية التي تتفق مع إيران بشن هجمات بطائرات بدون طيار على اثنين من منشآت نفط أرامكو السعودية يوم السبت. وألقت واشنطن في وقت لاحق باللوم على إيران في الهجمات التي وصفتها طهران بأنها "غير مجدية" يوم الأحد.

ومن المتوقع أن يجري أردوغان وبوتين وروحاني يوم الاثنين محادثات ثنائية مع بعضهم البعض قبل إجراء محادثات ثلاثية حول التطورات في إدلب. سيعقد القادة الثلاثة مؤتمرا صحفيًا مشتركًا.