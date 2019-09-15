الشعبية تعين ناطقاً رسمياً خلفاً لـ(أردول)

التاريخ: 15-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements عينت الحركة الشعبية “قطاع الشمال” بقيادة مالك عقار، بدر الدين موسى علي ناطقاً رسمياً، خلفاً لمبارك أردول. وبحسب صحيفة اليوم التالي – فإن بدر الدين كان يشغل منصب السكرتير السياسي للحركة بجامعة الخرطوم وتخرج في كلية القانون في العام 2010م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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